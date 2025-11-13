  • Aiello del Friuli
giovedì 13 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
In consiglio regionale un minuto di silenzio per il bimbo ucciso...
Il nipotino morì dopo l’esplosione di una granata, condannato il nonno
Sicurezza, Vidoni: “Tavolo congiunto con opposizione”. Apertura di Scalettaris
Spari in città a 3 giorni da minacce di morte, la...
EuCross-Border Platform a Gorizia: il Friuli Venezia Giulia protagonista della cooperazione...
Gruppo Sparkasse, pioniere in Italia: primo gruppo bancario con certificazione ISO...
Assemblea generale Aclif, 150 comuni friulanofoni riuniti a Palazzo Belgrado 
Ricerca lavoro 2.0: tavola rotonda su Linkedin, cv e falsi miti
Nasce “ASU LAB – Crescere nello Sport”
Cybercoop: il Digital Security Festival a Palmanova su privacy, cyber risk e solidarietà...
Cronaca

Spari in città a 3 giorni da minacce di morte, la reazione di Marchiol e Venanzi

Ti senti sicuro a Udine? Le risposte del vicesindaco e dell'assessore
Alessandra Salvatori
Autore: Alessandra Salvatori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Entrambi sono ancora più convinti e determinati a procedere nella loro attività di amministratori, ma umanamente reagiscono in maniera diversa agli spari sentiti in città, in via della Roggia, pochi giorni dopo aver ricevuto, per iscritto, minacce di morte.

Ieri sera l’assessore Ivano Marchiol e il vicesindaco Alessandro Venanzi, durante la trasmissione di Telefriuli Elettroschock, hanno risposto al sondaggio proposto ai telespettatori. La domanda era: ‘Ti senti sicuro a Udine?’. Il pubblico si è diviso: il 36% ha detto sì, il 64% no. Sentiamo le risposte di Marchiol e Venanzi.

