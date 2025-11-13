Spari in città a 3 giorni da minacce di morte, la reazione di Marchiol e Venanzi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Entrambi sono ancora più convinti e determinati a procedere nella loro attività di amministratori, ma umanamente reagiscono in maniera diversa agli spari sentiti in città, in via della Roggia, pochi giorni dopo aver ricevuto, per iscritto, minacce di morte.

Ieri sera l’assessore Ivano Marchiol e il vicesindaco Alessandro Venanzi, durante la trasmissione di Telefriuli Elettroschock, hanno risposto al sondaggio proposto ai telespettatori. La domanda era: ‘Ti senti sicuro a Udine?’. Il pubblico si è diviso: il 36% ha detto sì, il 64% no. Sentiamo le risposte di Marchiol e Venanzi.