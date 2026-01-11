Spari per vendetta dopo lo sfratto: coppia denunciata a Latisana

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Minacce, colpi esplosi contro un’abitazione per vendetta e armi nascoste in auto. È il quadro che ha portato i carabinieri di Latisana a denunciare una coppia, un uomo e una donna, responsabile dei reati di minaccia e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

L’intervento dei militari dell’arma è scattato la mattina di Capodanno, dopo la richiesta di aiuto di un cittadino che aveva appena bloccato con la propria autovettura quella dei due conoscenti. Uno dei due, secondo quanto riferito, poco prima avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco in direzione dell’abitazione dell’amico comune, in un chiaro gesto intimidatorio.

I carabinieri hanno identificato i due responsabili — un uomo di 55 anni e una donna di 37, entrambi italiani residenti a Latisana — che spontaneamente hanno consegnato una pistola scacciacani priva del tappo rosso, una confezione di cartucce a salve e un coltello a serramanico. Gli oggetti, che erano stati occultati all’interno del veicolo, sono stati posti sotto sequestro.

Dagli accertamenti è emerso che all’origine dell’episodio vi sarebbe un contrasto di natura personale: la presunta vittima delle minacce avrebbe ospitato per un lungo periodo la donna in una propria abitazione, chiedendole successivamente di lasciare l’immobile. Una decisione che avrebbe provocato la reazione violenta della donna e del suo compagno.