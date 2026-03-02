Spazi aerei chiusi, apprensione per friulani bloccati all’estero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Non ci sono italiani coinvolti negli attacchi. Né civili né militari. Garantire la loro sicurezza è la priorità assoluta dell’azione di Governo”. E’ quanto riferito dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso dell’audizione nelle commissioni congiunte Esteri e Difesa di Camera e Senato sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico.

Sono ore di incertezza e apprensione in particolare per le centinaia di persone, tra le quali anche molti corregionali, che non riescono a rimpatriare dai viaggi di lavoro o vacanza nelle aree più calde, ma anche da altre località dell’Africa e dell’Asia che richiedono uno scalo nei tre aeroporti del Golfo ancora semiparalizzati: Dubai, Abu Dhabi e Doha.

Tajani ha precisato che sono impossibili le evacuazioni dei connazionali con voli di linea e che si sta lavorando per organizzare voli charter. Il titolare della Farnesina ha precisato che nella regione sono presenti al momento 70mila connazionali, l’80% dei quali stabilmente in questi paesi. 30mila gli italiani solo a Dubai e Abu Dhabi.

Diversi anche i cittadini del Friuli Venezia Giulia che si sono trasferiti nell’area per motivi di lavoro. Per quanto riguarda i turisti partiti dal Friuli e in attesa di rientrare, sono giornate impegnative per le agenzia di viaggi, alle prese con continue cancellazioni di voli.

Quanto al conflitto, in audizione il ministro della Difesa Guido Crosetto ha precisato che le operazioni di Usa e Israele sono state pianificate per colpire i nodi chiave della struttura militare iraniana, in particolare i centri di domando, i sistemi di difesa aerea e le infrastrutture legate ai programmi missilistici e ai droni.

Nelle ultime 48 ore Israele ha sganciato più di 2.300 munizioni sull’Iran, gli Stati Uniti 1.500. Offensiva israeliana anche in Libano, mentre sono stati intercettati due droni iraniani diretti contro la base britannica di Cipro. Una crisi – ha detto Crosetto – che richiede attenzione costante e coordinamento con gli alleati. E poi c’è la guerra commerciale. Dove non arrivano i missili – ha detto Crosetto – arrivano gli effetti di questa guerra. In rosso tutte le borse europee, volano petrolio e gas. Il ministro ha parlato di rincari sui costi dei trasporti fino al 30-40%.