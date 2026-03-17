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Cronaca

Specie invasive, la Regione FVG rafforza il contrasto

Redazione
Autore: Redazione

Prosegue in Friuli Venezia Giulia l’impegno della Regione nel contrasto alle specie esotiche invasive, organismi introdotti dall’uomo che minacciano biodiversità, salute ed economia. Con l’aggiornamento della Strategia regionale, sono stati ridefiniti gli interventi di controllo, rilevamento precoce ed eradicazione, oltre all’elenco delle specie da monitorare.

Tra le principali criticità figura il millefoglio d’acqua brasiliano, pianta acquatica che ostruisce i corsi d’acqua e altera gli ecosistemi. Per contenerne la diffusione, la Regione ha stanziato quasi 40mila euro affidando gli interventi al Consorzio di bonifica della Pianura Friulana, già operativo tra Palazzolo e Pertegada e presto anche ad Aquileia. Le attività proseguiranno negli anni con monitoraggi costanti.

In campo anche azioni contro la Baccharis halimifolia, nella Laguna di Marano, e la Panace di Mantegazza in Carnia, specie pericolosa anche per la salute umana. Attenzione infine all’ailanto, albero invasivo che danneggia infrastrutture e vegetazione locale.

Un lavoro diffuso su tutto il territorio per proteggere habitat naturali e specie autoctone.

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

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