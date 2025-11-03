Spediti per corriere quasi 6 chili di marijuana: tre arresti a Udine

Tre persone – due italiani e un cittadino inglese – sono state arrestate a Udine dopo essere state sorprese con quasi sei chili di marijuana spediti tramite corriere espresso. I tre avevano appena ritirato i pacchi contenenti la droga e si stavano allontanando in auto quando sono stati bloccati dagli agenti della Polizia di Stato.

Durante il controllo, i poliziotti hanno scoperto tre colli identici, uno nell’abitacolo e due nel bagagliaio: all’interno, numerose buste sigillate piene di infiorescenze di marijuana per un totale di 5,620 chilogrammi. A bordo anche materiale per la coltivazione indoor, tra cui un filtro e una ventola, segno che il gruppo avrebbe potuto avviare una piccola serra domestica.

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Udine nel corso di un servizio mirato al contrasto del traffico di stupefacenti. I tre – un 29enne, una ragazza di 19 anni e un 60enne britannico – sono stati arrestati per detenzione di ingente quantità di droga.

Il Questore ha emesso il foglio di via obbligatorio per i due italiani, residenti fuori città, con divieto di ritorno a Udine. Le indagini proseguono per risalire alla filiera di approvvigionamento della sostanza.