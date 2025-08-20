  • Aiello del Friuli
mercoledì 20 Agosto 2025
Cronaca

Spedizione punitiva, accoltellato un 43enne a San Vito

E' grave in ospedale a Udine.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una spedizione punitiva, un regolamento di conti che è culminato in un accoltellamento. L'episodio, avvenuto ieri pomeriggio in via Falcon Vial a San Vito al Tagliamento, ha ancora diversi contorni da chiarire. Stanno indagando i carabinieri del Radiomobile di Pordenone insieme a quelli della stazione locale.

E' possibile che possa essere ricondotto alla sfera sentimentale. Erano le 16 quando un gruppo di uomini ha raggiunto il civico 12 di via Falcon Vial. Ha lasciato prima un biglietto, con alcune scritte in arabo, poi è scattato il piano punitivo. Prima sono volati i pugni, poi è spuntato un coltello. La vittima, un marocchino di 43 anni, è stato raggiunto al fianco destro da un fendente, riportando una ferita profonda 3 centimetri. Per lui, inoltre, un trauma cranico e diverse escoriazioni. E' stato lui stesso, con il telefono di un vicino di casa, a chiamare i soccorsi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza insieme all'elisoccorso, che è atterrato nel campo sportivo di Prodolone.

Il 43enne ha atteso l'arrivo dei soccorritori nel piazzale. Ricevuto le prime cure, è stato elitrasportato all'ospedale di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita. Degli aggressori, al momento, nessuna traccia. Le ricerche sono in corso. Pare che il movente sia da ricondurre ad una relazione finita male con una donna. Da qui la vendetta degli amici di lei.

