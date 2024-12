Speleologa intrappolata nella grotta, anche 16 friulani in suo soccorso

Da sabato sera, anche sedici tecnici del Soccorso Alpino Speleologico del Friuli Venezia Giulia sono impegnati nel recupero della 32enne Ottavia Piana, la donna infortunatasi all’interno della grotta Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo, a oltre 6 chilometri di profondità.

Nel primo giorno di soccorsi sono entrati, in momenti diversi, sei dei nostri corregionali, che si sono alternati nelle operazioni per trasportare la barella per i primi 500 metri. Grazie alla scoperta di un tratto più ampio del meandro, i soccorritori hanno superato il punto più stretto della grotta, evitando di utilizzare gli esplosivi e di allungare i tempi di estrazione. La donna, lo ricordiamo, ha riportato traumi a gambe, torace e volto, ma ce la farà. Per un tragico gioco del destino si tratta della stessa speleologa salvata dopo essere rimasta imprigionata nella stessa cavità un anno e mezzo fa.