Spento nella serata di ieri l’incendio alla Friuli Julia Appalti di Povoletto

E’ stato messo in sicurezza nel giro di un paio d’ore dai Vigili del Fuoco l’incendio divampato ieri attorno alle 18.45 alla Friul Julia Appalti di Povoletto. Nel rogo, che fortunatamente non ha interessato persone, sono andati distrutti dei cumuli di scarti presenti nell’area esterna dell’azienda che da anni opera nel settore della raccolta di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi. Le fiamme, alzatesi imponenti e visibili a diversi chilometri di distanza, hanno investito anche parte di una copertura che, proprio a causa del rogo, attualmente è inutilizzabile per ragioni di sicurezza. Provvidenziale per contenere l’incendio è stato l’allarme dato dalla società di vigilanza privata che si occupa della sicurezza del sito. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.