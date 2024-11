Spettacolare corsa della solidarietà, partita la 26ima Staffetta Telethon

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Alle 15 in punto ha preso il via a Udine la staffetta Telethon dei record. Oltre 22mila le persone coinvolte in questa 26ima edizione che correranno fino alle 15 di domenica 1° dicembre. Dopo il saluto dei piloti delle Frecce Tricolori, e l’inno d’Italia suonato dalla fanfara della Julia e cantato da spettatori e runner, è scattato il conto alla rovescia della 24 ore per 1 ora.

870 le squadre iscritte per correre all’insegna della ricerca. Tra queste, anche gruppi di genitori muniti di passeggini e amici dei 4 zampe. La più particolare, però, è il team composto dalle portatrici carniche, con gerla sulle spalle. Tra i gruppi più numerosi sicuramente troviamo le squadre dell’ateneo friulano. Agli universitari seguono le squadre composte dai dipendenti di AsuFc. Tre le quadre anche le due composte riunendo insieme i politici del Consiglio regionale e quella che vede correre insieme i componenti del Consiglio di Udine.

Tra gli iscritti non poteva mancare anche uno dei simboli di Telethon, ovvero la maratoneta affetta da sclerosi multipla Silvia Furlani che correrà per 24 ore consecutive. Per lei applausi e strette di mani ad ogni suo passaggio.

In questi anni Telethon attraverso 108 progetti ha raccolto circa 13 milioni di euro per promuovere la ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare. Un unicum in Italia che non trova eguali. Uno spettacolo per gli occhi, un po’ meno per chi era in cerca di un parcheggio, quasi introvabile già da inizio mattinata.