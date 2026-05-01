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Cronaca

Folla a Rivolto per lo show delle Frecce

Decolli singoli per la presenza di uccelli. La PAN si prepara al passaggio all’M-346
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Migliaia di appassionati hanno assistito oggi alla base aerea di Rivolto all’ultimo addestramento acrobatico delle Frecce Tricolori prima dell’avvio della stagione. Un appuntamento tradizionale del Primo Maggio che ha richiamato fan, club e autorità per vedere da vicino il programma completo della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Gli MB339 si sono alzati in volo attorno alle 11, al termine di mesi di intensa preparazione iniziata lo scorso autunno. A causa della presenza di numerosi uccelli nell’area, però, l’esibizione si è svolta con soli passaggi singoli, senza le classiche evoluzioni di gruppo.

Confermata la formazione 2026 guidata dal maggiore Pierluigi Raspa (Pony 1) e dal solista Federico De Cecco (Pony 10), con l’ingresso del capitano Tommaso Calogeri tra i gregari.

Intanto si guarda già al futuro: la PAN è pronta a cambiare velivolo, abbandonando lo storico MB339 per passare all’M-346 di Leonardo, aereo da addestramento militare transonico. La nuova stagione inizierà l’8 maggio con il sorvolo su Bari.

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