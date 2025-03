“Spiegate se siete utili”: il questionario di Musk fa tremare la base di Aviano

GUARDA IL VIDEO Un’email che sta creando preoccupazione e confusione all’interno della base di Aviano, dove operano oltre 700 italiani. La comunicazione, riconducibile ad Elon Musk, responsabile del Dipartimento per l’Efficienza del Governo americano, risale a fine febbraio. E tira in ballo le linee guida del presidente Trump. Nella sostanza si chiede a tutti i dipendenti federali di spiegare, entro 48 ore dal ricevimento, cos’hanno fatto negli ultimi cinque giorni lavorativi. L’avvertimento è chiaro: una non risposta sarà da considerare una sorta di dimissione.

Il dubbio è sorto spontaneo ai dipendenti italiani, che ad oggi non hanno ancora capito se a quella email devono rispondere oppure no.

Quello che è certo è che in questo momento la preoccupazione è tanta.