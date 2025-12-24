Spintona un agente: denunciato mendicante a Udine

Momenti di tensione in via Vittorio Veneto, a Udine, verso le 12.20. Un questuante è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità agli agenti della Polizia locale. L’uomo, un nigeriano di 40 anni domiciliato a Udine, era stato invitato a spostarsi dalla zona dell’ingresso del supermercato Conad. Il mendicante, dopo essersi rifiutato di allontanarsi e di consegnare i suoi documenti, ha poi iniziato a urlare, a dimenarsi e inveire contro le forze dell’ordine, spingendo e colpendo un agente al volto. Sul posto, per dare man forte ai colleghi della Locale, è sopraggiunta successivamente anche una pattuglia della Polizia di Stato.