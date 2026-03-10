Spintonato durante una lite in via Mercatovecchio: cade e batte la testa

Spintonato durante una discussione, è caduto a terra battendo violentemente la testa. È quanto accaduto lunedì sera, poco dopo le 19, in via Mercatovecchio, nel centro storico di Udine. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l’uomo sarebbe stato coinvolto in un diverbio con altre persone quando uno dei presenti lo avrebbe spinto facendogli perdere l’equilibrio. La caduta sull’asfalto gli ha provocato una ferita alla testa con perdita di sangue.

La scena ha attirato l’attenzione di diversi passanti che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, una pattuglia dell’esercito impegnata nei controlli in centro e il personale sanitario del 118. L’uomo, originario della provincia di Udine, non avrebbe perso conoscenza ma è stato comunque trasportato in ospedale per la medicazione della ferita e per gli accertamenti del caso. Le circostanze dell’episodio restano al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto.