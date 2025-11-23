Spirito di Vino, sul podio salgono Italia e Arabia

L’italiano Tommaso Gianno, con “Peace and wine” per la categoria over 30, e Ameen Alhabarah dall’Arabia Saudita, con l’opera “Prisoner of the bottle” per quella under 35, sono i vincitori della 26esima edizione di “Spirito di Vino”, il concorso internazionale di vignette satiriche organizzato dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia. I vincitori sono stati svelati questa mattina, nella suggestiva cornice di Casa Krainer a Gorizia.

Trecento le vignette arrivate da tutto il mondo e vagliate dalla giuria che si è riunita a fine settembre al Rigolo di Milano.

“Spirito di Vino – ha commentato la presidente del Movimento Turismo del Vino Fvg, Elda Felluga – conferma la sua vocazione, che è quella di unire vino, cultura e satira in un unico palcoscenico internazionale, dove ogni vignetta è un brindisi alla libertà di pensiero e al piacere di guardare la realtà con un pizzico di ironia in più”.