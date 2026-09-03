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Sport in festa: a Pordenone tre giorni di gare e prove aperte

Da domani a domenica. Al PalaCrisafulli quadrangolare di volley d'alto livello.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Tre giorni di festa, 63 associazioni pronte a scendere in campo e 360 atleti sul palco. Da domani a domenica Pordenone celebra la decima edizione della Giornata dello Sport e il Galà dello Sport. Un traguardo da record presentato oggi dal sindaco Alessandro Basso e dall’assessore Elena Ceolin, che per l’occasione ha spinto la macchina organizzativa ad ampliare gli spazi occupando anche l’intero parcheggio Marcolin.

Il via domani, alle 18, in piazza XX Settembre con il Galà dello Sport, dove verranno premiati i talenti locali alla presenza di grandi ospiti, tra cui le campionesse dell’Imoco Volley, i giocatori della Tinet Prata e i volti del rugby azzurro. Il weekend proseguirà al PalaCrisafulli con il 2° Torneo “Città di Pordenone”, quadrangolare di volley femminile d’alto livello con Imoco, Panathinaikos Atene, CDA Talmassons e Bergamo.

Domenica sarà la giornata clou per le famiglie: dalle 10 alle 18 l’iniziativa “Trova il tuo sport” offrirà ai più giovani la possibilità di provare oltre trenta discipline, completare il “patentino dello sportivo” e ritirare i gadget ufficiali. Ad arricchire il fine settimana ci saranno anche il torneo cittadino di calcio, il 55° Rally Motonautico sul Noncello, il 45° Giro Podistico Internazionale e il 4° Trofeo Principe Bike. Per la giornata di domenica il parcheggio Marcolin resterà chiuso, ma saranno usufruibili gratuitamente le aree di sosta del Tribunale, della Rivierasca, del Candiani e della Santissima.

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