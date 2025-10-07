Sport paralimpici protagonisti a Gorizia con “No Borders, No Limits”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Hanno in comune il superamento delle barriere, fisiche e mentali. Per questo motivo il binomio tra sport paralimpici e Go 2025 non può che andare a braccetto e lo fa con la manifestazione “No Borders, No Limits”, in programma a Gorizia in piazza Transalpina dall’11 al 19 ottobre prossimi con tornei di tennis e hockey e con una doppia appendice il 26 ottobre a Monfalcone e tra il 28 ed il 30 novembre nuovamente nel capoluogo isontino rispettivamente dedicati al nuoto ed al calcio amputati. Ad organizzare l’iniziativa è la delegazione di Udine del Comitato Italiano Paralimpico.

Nel dettaglio il programma con piazza Transalpina come scenario prevede l’11 ed il 12 ottobre tornei di tennis per ciechi e tennis in carrozzina, mentre il 19 spazio a tennis intellettivo relazionale e hockey in carrozzina. Il 26 ottobre invece la piscina comunale di Monfalcone ospiterà il trofeo “Go 2025 di nuoto paralimpico mentre a fine novembre a Gorizia arriverà per un raduno di tre giorni la Nazionale di calcio amputati.