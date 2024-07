Sportello antidiscriminazione a Udine per le persone con disabilità e le loro famiglie

Ha aperto le porte in via Diaz 60, a Udine, lo sportello antidiscriminazione Anffas rivolto alle persone con disabilità e alle loro famiglie, l’unico per ora attivo in Friuli Venezia Giulia. Il team è composto da sei persone altamente specializzate. “Lo sportello Anffas rappresenta uno strumento fondamentale per affrontare e prevenire situazioni discriminatorie che possono essere messe in atto consapevolmente o meno, anche senza la volontà di far del male. Si tratta di un punto di ascolto importante per le persone con disabilità e le loro famiglie, ma anche di diffusione della cultura alla disabilità”. A dirlo il presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin, intervenuto questa mattina alla conferenza stampa di presentazione. Lo sportello antidiscriminazione è attivo nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle 10.30 alle 12.