Sposi in seconde nozze, Friuli Venezia Giulia secondo in Italia

Friulani e giuliani ricominciano a credere nel matrimonio, anche quando ne hanno già uno alle spalle: Il Friuli Venezia Giulia è, infatti, al secondo posto in Italia dopo la Liguria per le unioni con almeno uno degli sposi alle seconde nozze. A dirlo sono i dati pubblicati oggi dall’Istat.

Stando ai numeri, le celebrazioni davanti al sacerdote o al sindaco sono cresciute dopo quattro anni di calo. Se nel 2018 nella nostra regione erano stati celebrati 3.366 matrimoni, e negli anni successivi sono diminuiti anche per colpa della Pandemia, nel 2022 ne sono stati registrati 3.383. Di questi, uno su tre vedeva uno degli sposi con già un’esperienza matrimoniale alle spalle. In media, in Italia questo tipo di nozze sono solamente una su cinque.

Prendono quota anche le unioni civili. Nel 2018 le avevano sottoscritte 32 coppie, 25 maschili, 7 femminili. Lo scorso anno il numero è lievitato a quota 42: la crescita va attribuita esclusivamente alle unioni tra donne, che sono triplicate.

Naturalmente, non tutti i matrimoni durano. Nel 2022, infatti, in Friuli Venezia Giulia hanno divorziato 1.537 coppie, in un caso su quattro per via giudiziale. GUARDA IL VIDEO