Sposta un albero dalla strada, ne cade un altro e la colpisce

Tragedia sfiorata, oggi, in località Peternel nel comune di Drenchia. Marito e moglie, che stavano percorrendo in macchina (con una coppia di amici) la sp 45, si sono fermati per spostare un albero che era caduto sulla sede stradale a causa delle forti raffiche di vento dei giorni scorsi. Dalla vettura sono scesi la moglie, di 63 anni, di Capriva del Friuli, e un amico (della coppia). All’improvviso, mentre tentavano di spostare la pianta, è caduto un altro arbusto che ha colpito in pieno la donna. Soccorsa da personale sanitario del 118, è stata condotta all’ospedale di Udine dove si trova ricoverata nel reparto di Neurologia. La prognosi è riservata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.