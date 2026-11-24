Ha spruzzato dello spray al peperoncino nella mensa affollata all’ora di cena, costringendo tutti a fuggire all’esterno, dove è poi scoppiata una rissa tra ospiti di origine afghana e bengalese. Il bilancio dell’episodio avvenuto ieri sera, poco dopo le 20, alla Casa dell’Immacolata, in via Chisimaio a Udine, è di cinque persone finite al pronto soccorso per aver inalato la sostanza urticante: quattro giovani ospiti e un’operatrice della struttura.

A compiere il gesto, nella struttura educativa e assistenziale, è stato un ragazzo che nella tarda serata non era ancora stato identificato con certezza dai carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica. L’aria diventata improvvisamente irrespirabile ha imposto l’immediata evacuazione della sala da pranzo e, nel cortile esterno, la situazione è rapidamente degenerata nello scontro fisico tra i due gruppi.

Per riportare la calma sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri e della polizia, affiancate dal personale sanitario del 118. I cinque intossicati sono stati soccorsi e trasferiti all’ospedale Santa Maria della Misericordia, accompagnati anche da alcuni educatori in servizio in quel momento. Dalle prime verifiche mediche nessuno avrebbe conseguenze gravi. Tutti sono stati già dimessi.

Dura la presa di posizione dei vertici della comunità, pronti a tutelarsi nelle sedi opportune.