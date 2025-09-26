Spray al peperoncino sull’autobus, coinvolti 70 viaggiatori

Momenti di tensione ieri mattina sull’autobus dell’Atap che porta da San Vito al Tagliamento a Pordenone. Uno studente, poco prima della delle 8, mentre il mezzo si trovava all’altezza dell’Istituto Kennedy, ha spruzzato a spruzzato a bordo spray al peperoncino. I 70 passeggeri e il conducente hanno subito accusato tosse e irritazione respiratoria. Per fortuna, nessuno è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Il conducente, infatti, ha accostato e, dopo aver fatto scendere i malcapitati, ha aperto le porte e finestrini. Poi ha portato l’autobus al capolinea. Il giovane, di nazionalità italiana, è stato incastrato dalle telecamere a bordo del mezzo. I filmati sono stati consegnati alla polizia locale, che questa mattina ha identificato il ragazzo mentre stava salendo a bordo di un bus della medesima linea.