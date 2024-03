Squalo elefante avvistato nelle acque di Duino

L’Area Marina Protetta di Miramare questo pomeriggio ha confermato la segnalazione: il Cetorhinus maximus avvistato alcuni giorni fa nelle acque di Duino, tra Santa Croce e Marina di Aurisina, è corretta. Si tratta infatti di uno squalo elefante lungo circa 8 metri.

“Un’ottima notizia per la biodiversità del Golfo giuliano, che dà segni di speranza anche per altre specie sempre più minacciate in tutto il Mediterraneo”, riferisce il centro di ricerca marina.

L’avvistamento dell’esemplare ritratto nella foto in basso è stata confermata dagli esperti dell’Area Marina protetta che ricordano come l’ultimo avvistamento di uno squalo elefante risalga al 2015, sempre nelle acque di Duino.

L’Area Marina Protetta di Miramare ricorda che la presenza di questo cetorino non deve destare alcuna preoccupazione. “Sebbene le sue dimensioni possano fare impressione – spiegano – lo squalo elefante si nutre esclusivamente di plancton e in minima parte di piccoli pesci”. “Quello che invece deve preoccuparci – concludono – è che la sua conservazione, come quella di tante altre specie di squali e razze, è considerata a rischio”.