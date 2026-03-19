SRGO14 chiusa da novembre: la riapertura entro maggio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’attesa è agli sgoccioli. Dopo quattro mesi di chiusura a causa di allagamenti e smottamenti che si sono verificati in quelle drammatiche prime ore del 17 novembre scorso, il tratto interdetto della Strada Regionale GO14 tra i Comuni di Prepotto e Dolegna tra un mese e mezzo sarà in qualche modo nuovamente percorribile. A dare un orizzonte temporale in tal senso è l’assessore regionale alla Protezione Civile Riccardo Riccardi al termine della riunione operativa a Palmanova di questo pomeriggio alla presenza dei sindaci dei due Comuni.

Obiettivo dei lavori in programma è realizzare una corsia lato valle che permetta una riapertura parziale in sicurezza per circa 300 metri di strada, regolata da senso unico alternato. Parallelamente, verrà condotto uno studio geologico approfondito per definire gli interventi strutturali necessari e

quantificare le risorse economiche per un intervento definitivo, stimati preliminarmente tra i 4 ed i 6 milioni di euro.

Soddisfatti i primi cittadini delle due piccole realtà coinvolte da questa chiusura.