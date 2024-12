Via alla stagione sciistica, controlli su piste e strade

Si è quindi aperta la stagione sciistica nel comprensorio del Piancavallo e, contestualmente, ha preso avvio l’attività delle pattuglie dei carabinieri sciatori. La loro attività sarà incentrata sulla prevenzione e repressione delle violazioni da parte degli utenti, nonché sul supporto al personale di Promoturismo per eventuali soccorsi sanitari. Durante la stagione sciistica 2023/2024 erano state accertate 52 violazioni, la maggiore parte delle quali per omessa precedenza e velocità non adeguata.

I carabinieri sciatori effettueranno anche il controllo dei rifugi e dei locali, mentre i colleghi della stazione di Aviano monitoreranno la circolazione stradale, con posti di controllo sulla strada che porta a Piancavallo, al fine di verificare la presenza a bordo degli equipaggiamenti invernali.