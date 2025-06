Stalking alla ex e al nuovo compagno: condannato a oltre 2 anni di reclusione

Non si era rassegnato alla rottura del rapporto sentimentale e ha tormentato la ex e il suo nuovo compagno. Il gup di Udine Mariarosa Persico gli ha inflitto con il rito abbreviato una pena di due anni e due mesi di reclusione per stalking. L’uomo, un cittadino tunisino di 35 anni, è stato condannato a risarcire la donna e il rivale, rappresentati dall’avvocato Piergiorgio Bertoli, con 7.500 euro.

Nell’aprile del 2022, il 35enne si è presentato a casa della donna, di 48 anni residente nel Friuli collinare, in occasione del compleanno del figlio di lei. Dopo aver suonato il campanello e battuto con forza alla porta d’ingresso, visto che la ex non gli apriva, è salito sul terrazzo arrampicandosi alla grondaia e ha cominciato a battere sulla tapparella. Poi ha urlato all’indirizzo della coppia, minacciandola di morte e di rendere pubbliche alcune foto intime. Sceso dal terrazzo, ha preso a calci l’auto della donna, danneggiandola, e l’ha nuovamente minacciata al telefono. Il giorno dopo, le ha inviato una foto – avuta da terzi – che la ritraeva in casa dopo la rottura del rapporto. A luglio, infine, ha incontrato il rivale a Lignano. Lo ha minacciato e colpito con un pugno.

Durante il procedimento, il 35enne si è difeso dicendo di essere andato a casa della vittima per dare un regalo al figlio che compiva gli anni e che nei giorni successivi, cercando di ricucire il rapporto, si è scusato, anche risarcendo la donna dei danni all’automobile. Inoltre, ha letto una lettera dell’ex nella quale lei lo perdonava.

“Ritengo che non ci sia lo stalking – ha commentato il difensore del 35enne, l’avvocato Andrea Ghidina – e che quindi ci siano i margini per fare appello”.