Stalking all’ex, condannata a un anno e nove mesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Ti pentirai di avermi conosciuta, ti mangio la casa, ti conviene preparare la bara. Sarò il tuo incubo, il mio unico scopo adesso è vendicarmi”. Solo alcuni dei messaggi, scritti e audio, che ha mandato all’ex compagno – un uomo di 52 anni del Cividalese – intervallandoli con altri messaggi d’amore, di segno completamente opposto, prima e dopo la fine della relazione.

Lei, una donna di 48 anni residente in Friuli occidentale, è stata condannata per stalking dal giudice Daniele Faleschini Barnaba del Tribunale di Udine a un anno e nove mesi di reclusione, oltre a risarcire l’uomo con 7mila euro.

Stando alle accuse, le molestie si sono verificate alla fine 2024, quando per la donna è stato disposto il divieto di dimora nel comune di residenza del fidanzato. Oltre alle minacce, contattò la madre, l’ex moglie e la figlia della vittima chiedendo la restituzione di un asserito prestito di 15mila euro, minacciando azioni legali.

Il difensore della donna, l’avvocato Egle Comisso, si è riservata l’appello.