Stalking e minacce di morte all’ex, divieto di avvicinamento

Centinaia di messaggi e telefonate – 200 in una sola notte – pedinamenti e minacce, anche di morte. Dopo la denuncia presentata dall’ex compagna, ad un 38enne di San Michele al Tagliamento, già destinatario di ammonimento del questore per stalking, è stata applicata dai carabinieri, su delega della Procura di Pordenone, l’ordinanza di misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con divieto di comunicazione in qualsiasi forma e applicazione del braccialetto elettronico.