Continuavano a perseguitare le ex compagne: arrestati un italiano e un albanese

La Polizia di Stato di Udine ha arrestato due uomini, un italiano di 28 anni e un albanese di 34 anni, per violazione delle misure cautelari di divieto di avvicinamento imposte a tutela delle loro ex compagne. Gli arresti sono avvenuti rispettivamente mercoledì 19 giugno e giovedì 20 giugno.

I due uomini erano stati già ammoniti dal Questore per le loro condotte persecutorie. Nonostante le misure preventive, tra cui l’utilizzo del braccialetto elettronico in uno dei casi, i due ex fidanzati hanno continuato a molestare le vittime. L’intervento tempestivo degli Agenti della Squadra Volanti e della Squadra Mobile, allertati dalle segnalazioni delle donne, è stato decisivo per porre fine alle angherie.

Il cittadino albanese è stato anche accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato per aver distrutto volontariamente il braccialetto elettronico. Entrambi gli uomini sono stati condotti alla Casa Circondariale di Udine.

In sede di convalida dell’arresto, il G.I.P. ha disposto per l’italiano il divieto di dimora nel centro di Udine e l’obbligo di permanenza domiciliare nelle ore serali e notturne. Per l’albanese, considerata l’aggressività mostrata durante l’arresto, è stata decisa la custodia cautelare in carcere.