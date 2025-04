Stalking per due anni ai danni della ex compagna, arrestato goriziano

Sorpreso per l’ennesima volta ad importunare la ex compagna, che stalkerizzava da due anni, un goriziano è stato arrestato in flagranza dai carabinieri. Ad inizio marzo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Gorizia sono intervenuti su richiesta di un conoscente. E’ emersa così una situazione di continui soprusi, comportamenti minacciosi ed ingiuriosi mai denunciati, nonostante la situazione si protraesse da due anni. La donna, temendo di incontrare l’ex, non si spostava mai da sola nel tragitto da casa al lavoro. Quando è intervenuta la pattuglia dei carabinieri, l’uomo era sul posto di lavoro della vittima. Così il presunto stalker è stato arrestato, in base al cosiddetto ‘Codice rosso’. Dopo l’udienza di convalida, il Tribunale di Trieste, Sezione per il riesame, ha disposto per lui il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.