Contro degrado e criminalità: stalli blu e park di Udine monitorati dagli ausiliari del traffico

Gli ausiliari del traffico in servizio a Udine da oggi potranno segnalare al Comando di Polizia Locale anche fatti non legati alla mobilità urbana, come sospetti episodi di spaccio, situazioni di pericolo, di disturbo della quiete pubblica, atti vandalici, fughe sospette o casi di abbandono di rifiuti.

Questa novità è frutto del protocollo d’intesa sottoscritto tra Palazzo d’Aronco e ‘Sistema soste e mobilità’ in merito al progetto di Sicurezza Partecipata attivato dal Comune di Udine. Dopo il monitoraggio dei quartieri attraverso gli occhi dei ‘cittadini-sentinelle’ e la convenzione stretta con Arriva per aumentare la sicurezza sui bus, ora scatta anche la tutela delle aree di parcheggio da potenziali situazioni di degrado e delinquenza.

La firma sul protocollo formalizza di fatto un’attività già partita in via sperimentale e ha l’obiettivo di informare Istituzioni e Forze dell’Ordine per i relativi approfondimenti. Le segnalazioni giudicate pericolose, invece, dovranno essere segnalate unicamente al numero unico d’emergenza 112.

“L’Accordo con SSM – spiega l’Assessora alla Sicurezza partecipata Rosi Toffano – consente di scongiurare disagi, situazioni di degrado e comportamenti illeciti. In questo modo intendiamo venire incontro alle esigenze dei cittadini, e assicurare il massimo decoro e il più alto grado di vivibilità per chi abita e frequenta quotidianamente la nostra città”.