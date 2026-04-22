Stangata nelle campagne: 50mila euro di multe per lavoro nero

Operazione dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro nel settore agricolo. Due aziende sono state sospese a Valvasone e San Martino al Tagliamento per l’impiego di tre lavoratori in nero e altre cinque ditte sono state sanzionate tra Sesto al Reghena, Fiume Veneto e San Giorgio della Richinvelda.

I controlli hanno portato alla luce gravi carenze sulla sicurezza: dall’assenza di formazione e sorveglianza sanitaria alla mancanza dei responsabili del servizio prevenzione e delle misure antincendio. L’attività dell’Arma si è conclusa con sanzioni e ammende per oltre 50mila euro.