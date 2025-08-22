GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un blackout elettrico ha interessato per diverse ore Staranzano lungo l’intera giornata di ieri. Non tutta la città è stata colpita dal disservizio, ma alcune zone residenziali piuttosto popolate, come ad esempio le vie Trieste, Pertini e Marzabotto, dove i collegamenti elettrici sono saltati causando non poche problematiche a chi vive in quelle aree. C’è chi è rimasto al buio fino alla tarda serata di ieri, e la preoccupazione ha riguardato in particolare la tenuta di congelatori e frigoriferi. In alcuni casi la luce era tornata ma poi è mancata nuovamente. A causare il disservizio sembra essere stato il maltempo dei giorni scorsi. “Le linee elettriche non sono comunali, comunque Enel è al lavoro per capire i danni provocati dal temporale” ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Flavio Pizzolato. Nelle ultime ore il disservizio pare essere stato risolto e la luce è tornata in tutta la città, che si prepara in questi giorni a vivere il momento più significativo dell’anno per la comunità, la tradizionale Sagra de le Raze che coinvolgerà l’intero centro cittadino.
Centinaia di cittadini senza energia elettrica per l'intera giornata di ieri
Staranzano, diverse ore di blackout in alcune zone della città
1