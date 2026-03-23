Staranzano, divieto di fumo in parchi e altri luoghi all’aperto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Fumo vietato in diverse aree sensibili all’aperto del territorio comunale di Staranzano. Il sindaco Marco Fragiacomo ha firmato infatti un’ordinanza che pone il divieto di fumare sigarette, comprese quelle elettroniche, e riscaldatori di tabacco, in alcune aree pubbliche come giardini pubblici, zone dedicate al gioco dei bambini, cimiteri e spazi limitrofi a uffici pubblici, scuole e servizi dell’infanzia.

Nei punti indicati saranno installati appositi cartelli segnaletici che avvertiranno la popolazione del divieto. L’iniziativa, spiega il Comune, intende tutelare la salute di tutti, in particolare di bambini, giovani e categorie vulnerabili.

Le violazioni saranno sanzionate con multe da 27,50 fino a 275 euro, con sanzioni raddoppiate se la violazione avviene in presenza di minori di 12 anni o donne in gravidanza.