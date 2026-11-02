Starbox lascia Borgo Stazione: di sera c’è completa anarchia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Starbox lascia via Roma. Si trasferirà al centro commerciale Città Fiera, dove riaprirà a gennaio con un progetto rinnovato. Una scelta imprenditoriale, spiega il titolare, sulla quale pesano anche i problemi di sicurezza di Borgo Stazione, soprattutto nelle ore notturne.

“Da otto anni a questa parte le questioni legate alla sicurezza sono decisamente migliorate di giorno, quanto peggiorate la notte. La sera c’è una completa anarchia”. Questo il commento dell’esercente, che per 7 anni ha mantenuto due dipendenti nel turno serale, anche quando il lavoro ne avrebbe richiesto soltanto uno, per garantire maggiore sicurezza al personale. “Siamo stufi la sera di chiamare gli interventi delle forze dell’ordine. Noi facciamo panini, non facciamo sicurezza”.

Il titolare continua però a credere nel quartiere, dove resterà aperto il Caffè Corin. “Commercialmente è una zona che può offrire veramente tanto”, sottolinea, chiedendo maggiore presidio notturno, pulizia e iniziative culturali per rilanciarla.