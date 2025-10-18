Start Cup Udine: premiate le idee vincenti

Giornata di premiazioni ieri per Start Cup Udine, competizione che rientra nel Premio nazionale dell’innovazione, promossa dall’Università del capoluogo friulano e sostenuta dalla Fondazione Friuli, in sinergia con i progetti Inest e Across. A sfidarsi a suon di idee imprenditoriali, undici gruppi finalisti composti da 40 tra studenti, ricercatori e docenti: per loro, 19mila euro di montepremi. Otto i progetti premiati grazie ad idee vincenti incentrate sulla sicurezza, sull’intelligenza artificiale, sulla sostenibilità ambientale e sulla gestione dell’energia. Tre i progetti vincitori del premio di categoria 4.000 euro: Argos, un sistema di sorveglianza basato su flotte di droni autonomi per una sicurezza più smart. Artify, una piattaforma che trasforma le visite museali in esperienze personalizzate, interattive e accessibili grazie all’intelligenza artificiale. Fungi Fiber Digest, enzimi estratti da funghi che migliorano la degradabilità della fibra dei foraggi per i ruminanti aumentando il benessere animale e riducendo i costi, per la categoria “Cleantech & Energy” nella quale sono stati premiati ex aequo con un premio di 2000 euro i progetti Agrichange, che sviluppa un macchinario con campi magnetici per trattare i semi; e Grel, che ha ideato “Polvar” una miscela brevettata che accelera il compostaggio di rifiuto organico, eliminando nel contempo odori e insetti. Menzioni speciali anche nelle sezioni imprenditoria femminile, cambiamento climatico e innovazione sociale. Across e Inest hanno assegnato due riconoscimenti a progetti su servizi e opportunità.