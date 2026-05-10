StarTech: il sospettato assalta la Questura di Trieste

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un pomeriggio di ordinaria amministrazione si è trasformato in pochi istanti in un incubo, che ha riportato Trieste indietro di sette anni. Il sospettato per l’attentato alla StarTech di una settimana fa è stato arrestato dopo aver seminato il panico all’interno della Questura, aggredendo un’agente nel tentativo di sottrarle l’arma d’ordinanza.

Il protagonista della vicenda, un uomo di 47 anni, si era presentato inizialmente agli uffici di via Tor Bandena sostenendo di voler sporgere una denuncia. Respinto una prima volta dal personale di guardia, non si è rassegnato: ha atteso all’esterno, riuscendo poi ad imboccare l’ingresso approfittando del passaggio di un altro utente diretto agli uffici.

Una volta all’interno, i toni sono diventati rapidamente parossistici. Alle richieste di calma degli agenti, il quarantasettenne ha risposto con un’escalation di violenza, scagliandosi contro una poliziotta e tentando con forza di strapparle la pistola dalla fondina.

Solo la prontezza di riflessi della donna e l’intervento immediato dei colleghi della squadra mobile hanno evitato il peggio. Gli agenti si sono lanciati sull’aggressore, riuscendo ad immobilizzarlo e ammanettarlo prima che potesse fare fuoco o ferire qualcuno gravemente. L’uomo è stato trasferito in carcere in stato di arresto. Resta da capire quali fossero le reali intenzioni e cosa si nascondesse dietro il gesto di ieri.