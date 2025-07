Stavolo in fiamme a Tolmezzo, intossicato il proprietario

Due incendi hanno tenuto impegnati i Vigili del Fuoco in Friuli-Venezia Giulia, con interventi quasi simultanei a Tolmezzo e Casarsa della Delizia.

Il primo allarme è scattato a Tolmezzo alle 11:45, quando un rogo è divampato all’interno di uno stavolo situato ai margini di un bosco, vicino alla Statale 52 BIS. All’arrivo dei pompieri, le fiamme avevano già avvolto un annesso e si erano propagate al tetto. Il proprietario dell’edificio, nel tentativo di spegnere il fuoco, ha inalato i fumi ed è stato soccorso dal personale sanitario, che lo ha poi accompagnato in ospedale per accertamenti. L’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco di Udine, con il supporto di quelle di Tolmezzo, Paularo e Cercivento, è stato cruciale per evitare che le fiamme si estendessero alla vegetazione circostante.

Quasi in contemporanea, a Casarsa della Delizia, un secondo rogo ha interessato i pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto di un’abitazione. Le fiamme sono state prontamente domate dai pompieri di San Vito al Tagliamento, che hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l’intero impianto. Fortunatamente, in questo caso, non si sono registrati feriti e i danni sono stati contenuti.