Stazione di Posta, chiesta la convocazione del Comitato Ordine e Sicurezza

Il Comune ha chiesto al Prefetto di Udine Domenico Lione di convocare una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza sulla situazione che si è venuta a creare alla Stazione di Posta. La richiesta è stata avanzata dall'assessore alla Sicurezza partecipata e alla Polizia locale Rosi Toffano la mattina successiva al consiglio di quartiere che si è svolto in sala Madrassi, durante il quale i cittadini hanno manifestato perplessità e preoccupazioni sulla situazione di degrado che si è venuta a creare nei pressi della struttura. Lo ha riferito durante la trasmissione Screenshot la stessa esponente della Giunta De Toni.

Nel corso della trasmissione l’assessore alla Salute e all’Equità sociale Stefano Gasparin ha ricordato che i lavori che interessano la struttura, finanziati con il Pnrr per un milione e 90mila euro e per 100 mila euro dal Comune, si concluderanno entro l’anno, con impatto positivo anche sulla sicurezza e sulla percezione dei residenti in zona.