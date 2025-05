Stazione di posta e centro d’accoglienza per senzatetto a Gorizia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ finanziato con fondi Pnrr il nuovo centro d’accoglienza dedicato ai senzatetto in procinto di essere realizzato a Gorizia in via del San Michele. L’intervento di riqualificazione della struttura ammonta a poco meno di un milione di euro e vedrà la realizzazione di sette posti letto, aree attrezzate in cui potersi fare una doccia e soprattutto sarà un luogo dove le persone senza fissa dimora potranno ricevere la posta, formalità di non secondo piano sotto un profilo burocratico. “E’ una risposta alla generalità dell’assistenza – sottolinea l’assessore comunale al sociale Silvana Romano – sono tantissimi i senzatetto che non hanno un luogo dove poter ricevere la posta: questo intervento permetterà a tutte le persone in stato di difficoltà di avere un sito dove potranno far inviare la loro corrispondenza”. A Gorizia esiste già un altro centro dedicato all’ospitalità dei senzatetto, il dormitorio monsignor Faidutti, che offre un servizio di prima accoglienza, con spazio notturno per uomini senza fissa dimora: viene loro anche offerta la prima colazione, dopo la quale devono lasciare la struttura.