Stefano Marangone, nuovo appello dopo un ricovero in ospedale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stato un ultimo mese difficile per Stefano Marangone. Un ricovero in ospedale di una settimana, l’impossibilità di nutrirsi dalla peg a causa di una infezione e il ritorno a casa, ma con difficoltà ancora maggiori. A raccontare il recente calvario è lo stesso Stefano, che dal suo letto scrive a amici, conoscenti, sostenitori, condividendo il peggioramento delle sue condizioni e chiedendo di poter ancora contare sul sostegno di chi vorrà aiutarlo a rimanere a casa sua, a Rivignano, dove da 23 anni combatte contro la sclerosi laterale amiotrofica. Sono dovuto passare all’alimentazione venosa, che non è proprio il massimo, spiega in poche righe, dettate con gli occhi, a corredo della raccolta fondi su Gofundme. Una ulteriore difficoltà da affrontare per chi come lui ha bisogno di cura e assistenza continua. Lo scorso anno aveva lanciato una raccolta fondi che gli ha permesso di poter stare a casa curato e accudito dalle sue assistenti e dai suoi familiari. Purtroppo però ora le riserve economiche si stanno riducendo all’ osso. In queste condizioni, spiega, si sta di nuovo prospettando il mio trasferimento in una casa di riposo dove non potrei avere i benefici che traggo stando a casa mia. Credo che non potrei reggere il colpo perché un malato gravissimo come me attaccato ad un ventilatore polmonare, nutrito attraverso un tubo nello stomaco ed il cui unico muscolo utilizzabile è quello oculare, necessita di assistenza continua e specifica in un rapporto uno a uno. Infatti a casa non ho mai contratto nessun tipo di infezione, neppure un’ influenza, ed è per questo che sono ancora qui a chiedere il vostro aiuto. Basta poco da parte di ognuno per potermi dare ancora speranza”. Parole che si trova ancora una volta a dover ripetere dopo l’ultimo ostacolo affrontato con la recente infezione, e che accompagna come sempre con un abbraccio grato a chi lo ascolterà.