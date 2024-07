Steward nei locali, Confcommercio ritira la serrata di protesta

Confcommercio provinciale di Udine, con i delegati della Camera di Commercio Antonio Dalla Mora e Giovanni Pigani, considera una grande vittoria l’esito del confronto di stamattina al Comitato per l’ordine e la sicurezza, convocato dal prefetto di Udine Domenico Lione. «La restrizione sul consumo di alcolici all’aperto e le deroghe previste per i locali che si doteranno di steward, il cui costo verrà interamente sostenuto da fondi regionali, ci trovano d’accordo perché confermano il nostro ruolo di responsabilità sulla questione sicurezza in città – commentano Dalla Mora e Pigani –. In sostanza, passiamo dall’essere considerati parte del problema a parte attiva della soluzione. E, per questo motivo, ritiriamo l’iniziativa della serrata prevista dalle 18 di oggi, lunedì 8 luglio».