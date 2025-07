Sting incanta i 10mila fan di Villa Manin

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È stata una serata magica quella che ieri sera ha visto protagonista Sting. Con i suoi 73 anni e una vitalità invidiabile, la leggenda britannica ha dimostrato ancora una volta come la sua musica non conosca età né confini. Genitori con bimbi sulle spalle, giovani e meno giovani, e tantissimi stranieri hanno affollato Villa Manin. Dopo l’annullamento della data di Bassano del Grappa, il Friuli-Venezia Giulia ha risposto con un “tutto esaurito” che ha visto spettatori arrivare da ogni dove.

Il concerto (organizzato in collaborazione con FVG Music Live e VignaPR), uno dei principali appuntamenti del cartellone di GO! 2025&Friends, si è confermato un evento di risonanza internazionale, un viaggio sonoro essenziale e potente che ha ripercorso i grandi successi della carriera dell’ex Police.

Da “Message in a Bottle” a “Fragile”, il pubblico è stato trasportato in un flusso ininterrotto di emozioni. Poche le parole al microfono, ma una musica che ha parlato da sé, forte e chiara con il solo trio, basso, chitarra elettrica e voce che ha intrattenuto il pubblico. Villa Manin, con la sua cornice suggestiva, si è rivelata ancora una volta il palcoscenico ideale per eventi di questa portata, come sottolineato dal vicegovernatore Mario Anzil, a conferma dell’impegno della Regione FVG nel valorizzare la cultura come motore di crescita e attrazione.

Ma l’onda musicale di GO! 2025&Friends non si ferma: il prossimo appuntamento vedrà esibirsi a Trieste, giovedì 17 luglio, Robbie Williams con l’unica data italiana del suo tour europeo