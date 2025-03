Stop agli esami medici in convenzione: solo il Policlinico Triestino si defila

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Da una parte il dialogo avviato dall’assessore regionale Riccardi con le associazioni di categoria delle strutture sanitarie private accreditate regionali; dall’altro il fascicolo d’indagine, per ora contro ignoti, aperto dalla Procura di Trieste: la possibile ipotesi è quella di interruzione di pubblico servizio. C’è poi tutta la partita che riguarda il ricorso di cliniche ed ambulatori privati al Tar per chiedere l’annullamento dei tariffari considerati troppo bassi rispetto al costo delle prestazioni.

L’unica cosa certa in questo momento, in una vicenda che vede le strutture sanitarie convenzionate con la sanità pubblica non accogliere più alcun tipo di prenotazioni, in particolare per Tac, Risonanze magnetiche e visite riabilitative, è che da ieri è scattata la protesta. Con centinaia di cittadini, in tutta la Regione, che, di fatto, non potranno più prenotare una serie di esami in regime convenzionato.

Eccezione fatta per il Policlinico Triestino, che fa parte dell’associazione di categoria Aris, che, allo scopo di tutelare i diritti dell’utenza, non ha adottato alcuna sospensione delle agende di prenotazione, né intende farlo nei prossimi giorni.

La società ha ritenuto, infatti, che le rassicurazioni avute dalla Direzione Centrale Salute della Regione, in merito alla prosecuzione del confronto con gli erogatori privati sia sul tema del tariffario regionale, ma soprattutto sul ruolo dell’erogatore privato accreditato nel sistema sanitario regionale, siano sufficienti per sospendere ulteriori iniziative di protesta. L’auspicio dei vertici del Policlinico è che il dialogo con la Regione possa portare in tempi brevi a soluzioni concrete e sostenibili per tutti gli attori coinvolti.