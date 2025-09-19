“Stop al massacro a Gaza”, a Pordenone manifestazione e raccolta firme a Pnlegge

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il massacro e la deportazione del popolo palestinese vanno fermati. A chiederlo, ancora una volta, la Cgil, che per Gaza ha promosso una giornata nazionale di mobilitazione. Obiettivo delle manifestazioni e delle iniziative rivendicare azioni concrete per «fermare il governo Netanyahu e la folle corsa al riarmo».

A Pordenone appuntamento nel pomeriggio in piazza Risorgimento dove assieme al sindacato hanno manifestato associazioni e partiti

E nell’ambito di Pordenonelegge al gazebo per la Palestina sono stati coinvolti autori e ospiti del Festival attraverso una petizione per dire stop alla guerra