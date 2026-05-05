Stop alla banda dei filtri: paralizzava i bus in tutto il Nord

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non erano semplici ladri d’auto, ma una vera e propria squadra specializzata che, in pochi mesi, è riuscita a mettere in crisi il trasporto pubblico di diverse città italiane. La polizia di Pordenone ha chiuso il cerchio su tre cittadini di origine rumena, fermati proprio mentre stavano per varcare il confine e lasciare l’Italia.Tutto è iniziato in una notte dello scorso novembre, quando dal deposito della società Atap erano spariti dieci filtri antiparticolato (FAP). Non è stato solo un danno economico da 150mila euro; il mattino seguente, decine di autobus sono rimasti fermi nelle rimesse, impossibilitati a circolare, lasciando a piedi centinaia di pendolari e studenti. È stato questo l’episodio che ha fatto scattare le indagini della squadra mobile.La banda si muoveva come un’ombra: utilizzava auto con targa estera e attraversava il Paese sfruttando le grandi direttrici che portano ai valichi del Nord-Est o ai porti della Puglia. Il loro obiettivo erano i metalli nobili contenuti nei filtri, ma il prezzo pagato dalla collettività era molto più alto: ogni colpo significava autobus fuori uso e servizi essenziali sospesi, come accaduto recentemente anche a Torino.Per incastrarli, la polizia ha messo in campo una strategia complessa, unendo il lavoro “su strada” alla tecnologia più moderna. Il conto finale dei danni accertati parla di oltre 330mila euro.Il blitz decisivo è scattato nei pressi del confine italo-sloveno di Gorizia, dove i tre sospettati sono stati bloccati ed arrestati poco prima di fuggire all’estero.