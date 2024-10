Stop all’acqua potabile a Savogna: distribuzione di scorte nelle frazioni

Nel comune di Savogna, è stato vietato l’uso dell’acqua per scopi potabili e alimentari in diverse frazioni e località a causa di un possibile inquinamento. L’ordinanza, emessa ieri dal sindaco Tatiana Bragalini, permette l’uso dell’acqua solo per igiene personale e pulizie domestiche, fino a nuove indicazioni.

La decisione è stata presa dall’amministrazione in seguito a una comunicazione di Cafc, che ha segnalato un sospetto inquinamento da idrocarburi. In via precauzionale per garantire la salute pubblica, è stato quindi imposto il divieto di utilizzo dell’acqua potabile nelle località di Ieronizza, Stefegig, Stermizza, Barza, Montemaggiore, Franz, Losaz, Masseris, Dus e Iellina.

Proprio per evitare disagi, Cafc da questa mattina ha iniziato la distribuzione di sacchetti contenenti 3 litri d’acqua nelle frazioni interessate.