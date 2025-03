Stop alle prenotazioni sanitarie convenzionate, Procura non procede nelle indagini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Procura della Repubblica di Trieste non procederà nelle indagini relative alla sospensione delle prenotazioni per le prestazioni del privato accreditato. Lo si è appreso da fonti della stessa Procura della Repubblica.

Il fascicolo a carico di ignoti e senza alcuna ipotesi di reato era stato aperto nei giorni scorsi in seguito alla decisione delle associazioni delle strutture sanitarie convenzionate con la Regione Friuli Venezia Giulia di sospendere le agende delle prenotazioni a causa della riduzione – a loro dire, insostenibile – delle tariffe di rimborso da parte della stessa Regione. Il Procuratore facente funzioni, Federico Frezza, aveva sentito persone sia del pubblico che del privato per valutare appunto come procedere.

Alla fine la decisione della Procura è in questo momento di non procedere in considerazione dei limitati disagi subiti dai cittadini e dall’assenza di fatti di rilievo penale in relazione all’eventuale ipotesi di interruzione di pubblico servizio.

Domani è atteso il vertice tra l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, e le principali associazioni di categoria. «Per quanto riguarda la sanità privata – spiega il presidente Massimiliano Fedriga – ovviamente non siamo protagonisti diretti per quanto riguarda la fase contrattualistica – che dipende dal nazionale – e su questo ovviamente cercheremo di fare tutte le operazioni per cercare di addivenire a delle soluzioni più possibili condivise». Riccardi aggiunge che «noi non abbiamo una autonomia totale attorno a queste vicende ma c’è un marcatore nazionale. Noi siamo una regione speciale e per alcuni aspetti possiamo intervenire e siamo già intervenuti. È chiaro che la modifica delle regole strutturali, se questa venisse avanzata, questa non è nel dominio delle disponibilità».