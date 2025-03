Stop alle prenotazioni sanitarie convenzionate, Procura non procede nelle indagini

La Procura della Repubblica di Trieste non procederà nelle indagini relative alla sospensione delle prenotazioni per le prestazioni del privato accreditato.

Lo si è appreso stamattina da fonti della stessa Procura della Repubblica.

Il fascicolo a carico di ignoti e senza alcuna ipotesi di reato era stato aperto nei giorni scorsi in seguito alla decisione delle associazioni delle strutture sanitarie convenzionate con la Regione Friuli Venezia Giulia di sospendere le agende delle prenotazioni a causa della riduzione – a loro dire, insostenibile – delle tariffe di rimborso da parte della stessa Regione.

La decisione della Procura di non procedere in questa fase delle indagini è stata presa in considerazione dei limitati disagi subiti dai cittadini e dall’assenza di fatti di rilievo penale in relazione all’eventuale ipotesi di interruzione di pubblico servizio.