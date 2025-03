Stop assunzioni civili in base, Aviano si mobilita

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il sindaco di Aviano, Paolo Tassan Zanin, non vuole rimanere inerte di fronte a un depotenziamento della Base, alle prese con i tagli della spending review avviata da Elon Musk, su mandato del presidente Trump. Prima la mail con richieste di dettagliare ogni attività ai dipendenti, poi la sospensione delle carte di credito per un mese quindi, ultima notizia, il blocco delle assunzioni di civili italiani in tutte le basi americane. Il primo cittadino chiederà un incontro con i verti americani in Base e poi si attiverà con i ministri dell’Interno e degli esteri.

Dopo la prima mail che la settimana scorsa chiedeva di dettagliare le attività, arrivata al personale americano manche ai dipendenti italiani del settore commerciale, ne è seguita una nuova. Alla prima, intimorito, ha risposto il 70 per cento mentre sulla seconda è probabile cali il silenzio su consiglio dei sindacati e dopo aver interpellato l’ufficio personale: non dovrebbe essere un obbligo rispondere per gli italiani.

Intanto regna l’incertezza, nessuno risposta è arrivata alla lettera all’ambasciatore americano mandata dalle parti sociali

“Non siamo preoccupati perché dovremmo riferire cosa abbiamo facciamo nell’ultima settimana, se ce lo chiedono i supervisori, ma siamo preoccupati per il metodo: non sappiamo a chi vanno le risposte – sottolinea Roberto Del Savio della Fisascat Cisl – C’è un contratto collettivo di lavoro italiano e non siamo federali”. Sulla stessa lunghezza anche Angelo Zazzara della Uiltucs: “Vogliamo e pretendiamo chiarezza”, dice

Si muove anche la politica locale, la senatrice del Pd Tatjana Rojc ha pronta un’interrogazione per i ministri Tajani e Crosetto affinché si attivino al più presto.