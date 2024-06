Stop all’Audace, l’imbarcazione sostituta dagli autobus

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’Audace resta sotto sequestro a Porto Nogaro. L’imbarcazione, che nei giorni scorsi ha rischiato il naufragio al lago di Grado mentre con 85 passeggeri a bordo era in navigazione verso Monfalcone, al momento è inutilizzabile. E la Procura di Gorizia ha aperto un fascicolo per chiarire l’esatta dinamica degli eventi ed eventuali responsabilità in ordine al reato di naufragio.

La Regione vuole vederci chiaro e al momento, di fatto, ha sospeso il servizio di trasporto via mare. Una soluzione, questa, che verrà mantenuta almeno fino alla fine dell’anno. Per poi valutare un’eventuale ripresa del servizio o se rendere definitivo il trasporto dei passeggeri con gli autobus.